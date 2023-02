Juve- Lazio, la Coppa per le coppe

TORINO - C’era una volta la Coppa delle Coppe. La Coppa Italia di cui tra poco giocherà il quarto di finale contro la Lazio, per la Juventus diventa invece la “Coppa per le coppe”: nel senso che, oltre a essere un trofeo che permetterebbe alla società bianconera di tornare a vincere qualcosa dopo il digiuno della scorsa stagione, è una strada decisamente meno accidentata di quella del campionato per qualificarsi alle coppe europee nella prossima stagione. Consente di accedere all’Europa League e non alla Champions, certo, ma è meglio qualificarsi per l’Europa “minore” che non qualificarsi per niente: rischio che in campionato, tra i 15 punti di penalizzazione già inflitti alla Juve e quelli che potrebbero esserle tolti per il secondo filone dell’inchiesta, è perlomeno concreto. Per provare a qualificarsi alla prossima Champions, poi, ci sarà comunque l’Europa League in cui la squadra di Allegri affronterà il Nantes il 16 e il 23 febbraio ai sedicesimi: ma è un percorso più lungo e con rivali più temibili. La squadra bianconera ha tutto per arrivare in fondo, ma intanto sarebbe bene andare avanti anche in Coppa Italia fino a conquistare il trofeo.