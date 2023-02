Allegri: "Locatelli ha il DNA della Juve, sta diventando un esempio. E su Chiesa e Vlahovic.."

TORINO - La Juventus supera la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia e conquista un posto nella semifinale contro l'Inter, remake dell'ultimo atto della scorsa stagione. Al termine della gara parla Massimiliano Allegri, che dopo essere intervenuto nel pre-gara sulle condizioni di Pogba, ha analizzato così l'1-0 sulla formazione di Sarri: "E' stata una bella partita, abbiamo concesso poco e niente tra primo e secondo tempo. Molto bene nell'atteggiamento oggi a differenza di quanto fatto con il Monza e questo ci deve far riflettere per il futuro". Far rivedere la gara di questa sera alla squadra per far capire? Allegri spiega rispondendo alla domanda: "I nostri sono ragazzi responsabili, devono capire che per vincere le partite oltre alla tecnica e alla tattica serve lo spirito giusto".

Allegri: "Locatelli sta diventando un esempio"

"Contro la Lazio non è semplice, se gli scateni la velocità. Noi invece li abbiamo tenuti, li abbiamo rallentati, poi ovviamente il pericolo era Milinkovic sulle palle alte quando è entrato. Veniamo da tre partite difficili, giocare una gara come quella di stasera non era semplice e magari è mancata un po' di tranquillità nelle ripartenze a disposizione nella ripresa. Abbiamo messo una buona base per ripartire meglio in campionato". Continua così nell'analisi della serata Allegri che poi si lasci ad un grande elogio per un suo centrocampista: "Locatelli ha fatto una partita, non sotto l'aspetto tecnico, ma da quello umano. Di cuore, di testa sta diventando un esempio per tutti, non si tia mai indietro. Chiesa è rientrato bene, Vlahovic ha fatto alcune cose buone e altre meno. Mi è piaciuto il ritorno di Cuadrado. La cosa più importante è che la squadra non molli mai".