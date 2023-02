Juve-Lazio, Perin e quel cambiamento dopo la pausa Mondiale: cosa ha detto

TORINO - " Abbiamo dato una bella risposta dopo la partita non all'altezza con il Monza . Siamo stati tonici, abbiamo vinto duelli e seconde palle e quando siamo questi siamo la squadra che ha vinto otto vittorie di fila. Non si può essere sempre al 100%. Siamo stati continui fino al Mondiale, dopo, anche se abbiamo vinto a Cremona e Udine, c'era la percezione che non fossimo più lucidi . Abbiamo passato un periodo di crisi, ma dobbiamo restare uniti". Al termine del quarto di finale vinto di misura contro la Lazio, il portiere della Juventus Mattia Perin è intervenuto ai microfoni di Mediaset.

Juve-Lazio, Perin e i complimenti di Ravanelli

"I 'vecchi' e i giovani stanno dando tanto, dobbiamo essere sempre più coesi e continuare in questo modo. Il passato non conta, dobbiamo vivere nel presente. Con l'Inter è il derby d'Italia, non dobbiamo pensare a una rivincita. Partita per partita, ora pensiamo a Salerno, che sarà difficile. Solo così possiamo dare continuità di prestazioni, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Quando toccherà giocare con l'Inter, la prepareremo come qualsiasi altra". Sui complimenti di Ravanelli ("Non sei un numero 12, vali un titolare"): "Tu conosci benissimo questa società e questa maglia. Ti ringrazio. Io ogni giorno vedo un'alta considerazione di mister, società e compagni e mi preparo ogni settimana come se dovessi giocare, così quando devo giocare non devo riaccendere l'interruttore. Questo mi dà la possibilità di aiutare la squadra".