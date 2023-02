Juve, perché Di Maria e Pogba sono le spine nel fianco di Allegri

La vittoria sulla Lazio e la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia hanno rincuorato la Juve , ma sono due le spine nel fianco di Allegri: Di Maria e Pogba . Al tempo dei social e degli smartphone non si può nascondere più nulla, soprattutto gli spettatori dello Stadium che hanno la visuale di ciò che accade davanti a loro in zona Allegri. Così, Il video dell'arrabbiatura di Max con il campione del mondo ha fatto il giro del web, suscitando grande scalpore anche in Argentina . La verità è che, dall'inizio della stagione, per un motivo o per l'altro il rendimento dell'ex Psg in maglia bianconera è stato deludente. La cronaca di Tuttosport è stata minuziosa.

Per chi se la fosse persa, giova riproporla: "L'allenatore, a poco meno di un quarto d'ora dal termine ha inserito Di Maria al posto di Chiesa, con l'obiettivo di sfruttare la sua tecnica e la sua esperienza nella gestione della palla, soprattutto in fase di ripartenza. Era importante, infatti, sfruttare le possibilità offerte dagli ospiti, riversatisi in avanti alla ricerca del pareggio che avrebbe allungato la gara ai supplementari. E proprio il Fideo in una situazione avrebbe avuto la chance di guadagnare secondi importanti, alleggerendo così la pressione della Lazio. Qualcosa però è andato storto, scatenando l'ira del tecnico, immortalata in un video registrato dagli spalti. Nelle immagini si vede Di Maria portare palla, con la difesa avversaria un po' scoperta. L'ex Psg, oltre a cincischiare si va a chiudere tra le maglie dei biancocelesti e opta per un tocco morbido in direzione di Kean totalmente ingabbiato. Il risultato è disastroso visto che la sfera viene praticamente regalata alla Lazio che può così imbastire un'altra azione offensiva.

A quel punto, ecco lo show di Allegri che si lascia andare ad un urlaccio prolungato e inizia a sfogarsi dando quasi pugni a vuoto, prima di indirizzarsi imbestialito verso il tunnel. I giocatori presenti in panchina, lo guardano stupefatti e anche incuriositi dalla sua rabbia incontenibile". A Pogba, invece, Allegri non ha rivolto nessun urlo, eppure, si capisce dalle sue parole che ne ha le tasche piene, anche se ufficialmente invita alla pazienza. Al punto che il Daily Mail ha addirittura annunciato la possibile rescissione del contratto del francese. Oggi Paul ha vissuto il giorno 210 dal suo ritorno alla Continassa: sono trascorsi sette mesi esatti, zero invece i minuti giocati. Allegri sottolinea che sono cose che capitano quando un giocatore viene da nove mesi di inattività. Bisogna navigare a vista". Su questo non ci sono dubbi fra annunci di disponibilità (pre Monza) e di forfeit (pre Lazio). La domanda è: fino a quando durerà la pazienza di Allegri? E della Juve.