Juve verso Salerno: il report. Ecco quando parla Allegri

TORINO - Dopo il successo in Coppa Italia contro la Lazio che è valso l'accesso in semifinale, la Juventus si prepara a ripartire in campionato dove ad attenderla c'è la Salernitana. La cocente sconfitta interna contro il Monza pesa ancora in casa dei bianconeri, chiamati a riprendere il cammino per tentare la scalata alla classifica. Allegri prepara la delicata trasferta dell'Arechi e continua il suo lavoro di avvicinamento alla sfida contro i granata di Nicola.