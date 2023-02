E' passato precisamente un anno dall'esordio di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. L'attaccante serbo ha infatti debuttato in bianconero il 6 febbraio 2022, nella partita di campionato contro il Verona all'Allianz Stadium, e gli sono serviti appena 13 minuti per trovare la prima rete con la Juve, battendo Montipò di prima di sinistro su un bellissimo assist di Dybala. Guarda il video di seguito per rivivere l'esordio da sogno di Vlahovic con la maglia bianconera.