Calvo: "La Juventus pretende rispetto dagli organi giudiziari"

SALERNO - Francesco Calvo, nuovo Chief Football Officer della Juventus - che ha presenziato con il patron campano Iervolino la cerimonia dello scambio delle maglie numero 3 di Andrea Fortunato - ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita con la Salernitana: "Il mio insediamento è nato con la richiesta della società di portare le mie competenze accumulate in più di vent'anni di sport di alto livello al servizio dell'area sportiva. Quindi il mio ruolo sarà quello di supportare Cherubini nell'area maschile e Braghini nell'area femminile, nella decisione e nella programmazione quotidiana dell'area sportiva".

Obiettivi e recupero Pogba

Riguardo gli aspetti di campo e gli obiettivi: "Quest'anno stiamo vivendo una situazione particolare, giovedì ci siamo qualificati alla semifinale di Coppa Italia, ad aprile giocheremo di nuovo e non è cosa da tutti, siamo molto soddisfatti. In campionato viviamo partita per partita, ci confrontiamo con il mister quotidianamente. La più importante è quella di stasera, poi ci sarà la successiva". Su Pogba e i tanti infortuni: "Le voci sulla gestione sbagliata dell'infortunio le abbiamo sentite anche noi, ma le smentisco categoricamente. Paul è un acquisto molto importante e di lungo periodo. Nella gestione degli infortuni gli imprevisti ci possono sempre essere e questo è stato il caso. Lui si allena con grande entusiasmo e lo aspettiamo fiduciosi che possa darci un grande contributo".