Allegri, nuova cabala? La mossa sul rigore di Vlahovic

SALERNO - Era un rigore pesante, che Vlahovic ha realizzato con freddezza disarmante ed estrema precisione. Nonostante il volo nella giusta direzione di un pararigori specialista come Ochoa, il serbo ha calciato alla perfezione, incrociando il tiro e facendo in modo che il pallone toccasse il palo prima di entrare in porta. Una conclusione imprendibile anche per l'estremo difensore messicano, che Massimiliano Allegri non si è gustato live.