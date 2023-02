Juve, De Sciglio e il ringraziamento ad Allegri: "Sentita la sua fiducia"

SALERNO - La Juventus ritrova il successo in campionato battendo a domicilio la Salernitana per 3-0. Queste le parole di Mattia De Sciglio, partito nell'11 titolare, nel post-partita: "Bisogna gestire meglio il finale, è sempre importante chiudere senza prendere gol per la fiducia, rischiare il meno possibile e non avere cali di attenzione - aggiunge - Io penso solo al campo, credo che io debba essere giudicato solo per il campo. Non ho fatto niente di male, io do sempre tutto per la Juve e questa maglia. Sono stati eventi spiacevoli, mi ha fatto piacere che Allegri abbia preso una posizione nei miei confronti".