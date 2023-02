Juve, Barzagli: "Vlahovic tra poco volerà. Che staffetta Miretti-Fagioli!"

TORINO - Una prova importante, sia dal punto di vista corale che individuale. La Juventus di Max Allegri esce da Salerno con molte convinzioni e tre punti in più . A giudicare la prestazione nel salotto di Dazn del post-partita c'è anche Andrea Barzagli, uno che di affari bianconeri se ne intende . La sua analisi è partita dalla partita di Dusan Vlahovic, autore di una doppietta e due assist: "Oltre alla prestazione, è importante come sta fisicamente Vlahovic. Una bella garanzia per la Juve, con un Di Maria che se tiene questo ritmo è un lusso averlo. Basta solamente un po' gestirlo. C'è da dire che ci sono tante partite e ci sarà bisogno di tutti, quindi Allegri potrà alternare tutti i campioni che ha. Quando sarà al 100% Vlahovic volerà. Devo dire che oggi abbiamo visto tanta voglia. Lui è un giocatore che deve stare bene fisicamente, perché sa anche giocare per la squadra, ma diventa devastante se inizia a martellare la linea difensiva. Ora sta bene, poi giocando più partire ritroverà la condizione top".

Juve, l'analisi di Barzagli

Barzagli ha sottolineato l'importanza dei ricambi: "Avere tante opzioni avvantaggia le grandei squadre. Una rosa con tanti attaccanti validi può aiutare. La Juventus in questo momento ha tante opzioni. Anche Kean, che a inizio stagione faticava a trovare spazio, adesso è un punto di riferimento. C'è da dire che durante l'anno Allegri non ha avuto tutte queste opzioni". Tante opzioni anche a centrocampo, come conferma l'ingresso di Fagioli al momento dell'infortunio di Miretti: "Ballano lui e Fagioli in quel ruolo. Sono due giocatori con caratteristiche diverse. Più dinamico Miretti, si sa smarcare molto bene tra le linee. Fagioli ha la qualità del passaggio, vede bene la giocata, più di Miretti. Una bella staffetta. Possono giocare anche insieme in mancanza di Rabiot, ma questi due ragazzi hanno avuto una crescita esponenziale. In genere i giovani partono forte e poi si perdono, loro si stanno prendendo il loro spazio". Dei punti interrogativi restano: "Penso ce ne sia più di uno di interrogativo per la Juventus. Credo che dovranno rimanere concentrati per finire meglio la stagione. Poi si apriranno molti scenari, anche di mercato. Da Rabiot a Paredes, passando per Di Maria. Ci sono tante cose, ma per adesso mi sembra che il gruppo risponda e ci sia".