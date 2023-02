Abodi e le parole di Santoriello sulla Juventus: "Inopportunità evidente"

“Il principio di responsabilità vale sempre. E’ talmente evidente l’inopportunità, anche in momenti in cui si pensa di poterselo permettere, di entrare in un linguaggio che non è istituzionale e consono con il ruolo professionale che si svolge. Ogni parola in più sarebbe inopportuna da parte mia”. Lo ha dichiarato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine di un evento a Roma al cinema Troisi, riferendosi alle parole pronunciate dal pm Ciro Santoriello, uno dei tre magistrati della Procura di Torino che ha indagato sulla Juve e che nel 2019 si dichiarò in un convegno pubblico "anti-juventino".