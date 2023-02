Weah cuore bianconero: indossa la tuta Juve e spiazza i tifosi Milan

TORINO - Dopo una grande carriera che lo ha portato a vincere il Pallone d'Oro, George Weah si è lanciato nella politica diventando presidente della sua Liberia. Nelle ultime ore, l'ex attaccante del Milan ha pubblicato sui propri profili social un nuovo video elettorale e tra il popolo rossonero è scattata l'indignazione per un dettaglio di certo non rilevante. Nell'immagine, Weah si mostra infatti con una tuta della Juventus mentre svolge attività fisica e i colori bianconeri sul bomber che ha fatto gioire la Milano rossonera hanno spiazzato tanti tifosi. Eppure Weah ha sempre ammesso di essere un grande tifoso della Juventus, si è quindi mostrato con l'outfit del suo club d'Italia preferito. "Con la tuta della Juventus non ti si può vedere", "Ma è carnevale in Liberia?", "Con la tuta della Juventus, perchè King George": questi alcuni dei commenti dei tifosi milanisti che non hanno gradito la notizia.