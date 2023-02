Andrea Tacconi e il video con papà Stefano: "Sempre meglio, un passo alla volta"

Il figlio di Stefano Tacconi, Andrea, pubblica sui social i progressi del padre nella percorso di riabilitazione. E' stato postato un breve video con l'ex portiere di Juventus e Nazionale che cammina in corridoio con l'ausilio di un deambulatore: "Sempre meglio! Un passo alla volta". Non sono mancati i commenti di pronta guarigione e c'è anche chi sogna in grande: "Dai che nella stagione 2023-2024 il titolare della porta bianconera sarà ancora lui". Stefano Tacconi è seguito da aprile 2022 dai medici dopo l'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma che lo ha colpito ad Asti durante un evento benefico proprio in compagnia del figlio.