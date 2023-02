Juventus, scandalo intercettazioni: illeciti no, gossip tanto

E infine eccole le intercettazioni irrilevanti dell’inchiesta Prisma! Non hanno nessun tipo di rilievo, appunto, per le giustizie (penale e sportiva), ma in compenso permettono di spiare dal buco della serratura la vita delle persone intercettate e dell’azienda per la quale lavorano. Le pubblica il Corriere della Sera e sono pettegolezzi che ci permettono di scoprire i segreti della Juventus di un paio di anni fa. Rivelazioni abbastanza sconvolgenti come quella in cui il presidente Andrea Agnelli scopre che negli ultimi dodici anni molti degli acquisti conclusi negli ultimi giorni di mercato sono stati dei discreti pacchi, in virtù dei quali il club avrebbe buttato «nel cesso 60 milioni» (ma dai? Eravamo convinti che Bendtner e Anelka fossero fiori all’occhiello per la dirigenza che li aveva presi). Oppure conversazioni incredibili nelle quali si scopre che i giocatori della Juventus sono strapagati (insospettabile, eh?), come spiega Cherubini a Bertola: «Avevamo fuori dalla lista giocatori che costavano 10 milioni lordi», ottenendo come risposta: «Il nostro peggior giocatore guadagna come il migliore dell’Atalanta, se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo». O ancora riflessioni geniali come quella in cui lo stesso Cherubini afferma come, «invece di prendere Higuain a 90 milioni», sarebbe stato meglio, all’epoca, prendere «Gabriel Jesus a 10 per poi farlo diventare uno da 90» (guarda un po’, a pensarci meglio...).