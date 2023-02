Allegri prima di Juve-Fiorentina: il tridente e le chiacchiere da bar

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn prima di Juventus-Fiorentina. "Le chiacchiere da bar son belle per chi non ha responsabilità. Oggi la squadra può far bene contro una buona squadra come la Fiorentina. Dobbiamo risalire la china e riprendere il percorso in casa" ha detto il tecnico bianconero sul tridente schierato dal primo minuto.