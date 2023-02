Juventus-Fiorentina, Rabiot come Ronaldo: ecco perché

Juve-Fiorentina, i primi 45' del match dell'Allianz Stadium vedono in vantaggio per 1-0 la squadra di Allegri. A sbloccare la partita ci ha pensato Adrien Rabiot: minuto 34, grande recupero di De Sciglio che scarica su Di Maria, il Fideo alza la testa e serve un assist perfetto per Adrien che da due passi non può sbagliare! Terracciano smanaccia e prova a prendere la palla, ma niente da fare: l'arbitro indica la vibrazione dell'orologio, la sfera ha già oltrepassato la linea: è gol per la Juventus! La rete di Rabiot ha ricordato un altro gol convalidato dal direttore di gara dopo la vibrazione: il 2-0 di Cristiano Ronaldo nella super rimonta di Champions League contro l'Atletico Madrid nel 2019. Il fuoriclasse portoghese aveva colpito la palla con un grandissimo stacco di testa e in un primo momento Oblak aveva respinto, ma anche in quel caso la sfera aveva già oltrepassato la linea.