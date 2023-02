Juve-Fiorentina, Szczesny: "Di solito i gol al 90' li annullano a noi"

TORINO - Vittoria con il brivido per la Juventus, basta la rete di Rabiot per battere la Fiorentina, ma nel finale è il Var ad annullare un gol ai viola. Commenta così Szczesny quanto accaduto nel finale dello Stadium: "E' emozionante quando vinci la partita 1-0 con il gol annullato al 90'. I tre punti sono fondamentali vista la situazione. Mi sembrava fallo, poi hanno detto che è stato annullato per fuorigioco di Ranieri". Il portiere polacco aggiunge: "E' la prima volta che succede di avere un gol annullato al 90'. Di solito succede a noi. Godiamoci questa vittoria anche un po' fortunata". Parlando del tridente, il numero uno bianconero ha detto: "Abbiamo fatto un buon primo tempo e creato diverse palle gol. Negli ultimi 20 minuti c'era bisogno di compattarsi e di avere l'umiltà di difendere. Abbiamo portato a casa il risultato, anche in maniera un po' caotica, ma conta questo".

Szczesny: "Guardo la classifica con i 15 punti conquistati sul campo"

Tra i veterani dello spogliatoio, Szczesny ha spiegato dello stato emotivo che c'è stato dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica: "E' stata una cosa da gestire e ognuno ha avuto una reazione diversa. Io sono stato nervoso per un paio di giorni, poi mi sono alzato una mattina e ho guardato la classifica con i 15 punti conquistati sul campo. Lottare per la parte destra della classifica mi stimola meno, mi sveglio e guardo quello che abbiamo fatto sul campo". Sulle sue prestazioni: "Con l'Atalanta ho fatto un errore grave che non ha nulla da fare con la situazione. Sto cercando un equilibrio mentale per arrivare alle partite al meglio. Poi magari sono scarso, ci sta", ha concluso ridendo.