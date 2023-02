La via per la Champions: ecco perché la Juventus ci crede

TORINO - La Juventus avvicina l'andata del match di Europa League di giovedì sera all'Allianz contro il Nantes nel miglior dei modi, ovvero con il pieno di entusiasmo regalato dai tre punti incassati con la Fiorentina. A questo punto Max Allegri sta riflettendo se insistere con il tridente (Chiesa, Di Maria, Vlahovic), lanciato proprio contro la Viola, oppure irrobustire il centrocampo con un elemento in più tenendo conto che i transalpini sono una formazione particolarmente fisica, come ha sottolineato in conferenza dopo la vittoria sulla squadra di Italiano lo stesso Allegri.