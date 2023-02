Juventus, un tridente da affilare ma il potenziale è super

Paradossalmente, non è stata la fase di non possesso a risentire del cambio di assetto e della presenza di un attaccante in più e di un centrocampista in meno rispetto al 3-5-2 con cui la Juve aveva giocato da metà ottobre. E questa è la prima buona notizia, anche se ovviamente per certifi care la tenuta difensiva della nuova formula serviranno test più probanti di una Fiorentina che ha nella sterilità off ensiva uno dei propri limiti più importanti. Ai viola comunque la squadra di Allegri ha concesso poco - conclusioni da fuori area e contrastate, solo una dall’interno dei 16 metri - e i componenti del terzetto d’attacco si sono tutti e tre sacrifi - cati anche in pressing e in copertura. Diffi coltà sono emerse invece in fase di impostazione, anche a causa del pressing che rimane una delle poche cose che la Fiorentina di Italiano riesce a fare con la stessa efficacia della scorsa stagione. Una pressione contro cui si è avvertita la mancanza di un uomo a centrocampo per contribuire al fraseggio. Peraltro l’uomo di maggior tasso tecnico, Nicolò Fagioli. La squadra bianconera ha avuto una percentuale di passaggi riusciti del 77%, la più bassa delle ultime sei partite tra campionato e Coppa Italia, nelle quali non era mai scesa sotto all’81% (contro l’Atalanta) e Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, i due centrocampisti rimasti, hanno fatto registrari dati analoghi: 71% di passaggi giusti per l’azzurro, contro una media in campionato dell’81,4%, 73% per il francese, contro una media dell’84,4%. Difficoltà superabili con l’aumento della consuetudine con il nuovo assetto, né è da escludere, con il ritorno al completo del centrocampo, un passaggio al 4-3-3 che era il modulo immaginato da Allegri in estate, dunque di nuovo con tre centrocampisti.