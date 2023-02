Juventus, Lafont lancia la sfida a Vlahovic e Chiesa

È una garanzia assoluta, una sicurezza, un cardine, forse l’elemento più forte in assoluto del Nantes che domani sbarcherà a Torino per affrontare giovedì sera la Juventus nell’andata degli spareggi per accedere all’eliminazione diretta di Europa League. Il portiere-capitano Alban-Marc Lafont, 24 anni compiuti da poche settimane, ha una valutazione di mercato attorno ai 16 milioni di euro, come nessun altro dei propri compagni di squadra. Gli stanno dietro il trequartista Blas e la punta Delort. Classe 1999, alto 1,96, portiere e capitano: tante analogie con “Gigio” Donnarumma – tra i due c’è pure un solo mese di differenza – quand’era al Milan con la fascia al braccio. Due “enfants prodiges”. Nativo di Ouagadougou (capitale del Burkina Faso, di cui è originaria la mamma) ma trasferitosi a 9 anni in Francia, patria di suo papà, Alban dovrebbe essere promosso a breve dal riconfermato ct transalpino Didier Deschamps come “secondo” di Mike Maignan nella Nazionale vice-campione del mondo dato che il 36enne nizzardo Hugo Lloris e il 37enne franco-congolese Steve Mandanda hanno annunciato l’addio ai “Bleus” il mese scorso. A riconferma che il numero uno dei “Jaunes-et-Verts” è assurto al ruolo di uno dei migliori portieri d’Oltralpe.