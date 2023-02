Juventus-Nantes, c’è Bonucci. L’orario della conferenza di Allegri

La Juventus si prepara per la sfida di Torino contro il Nantes, andata degli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League, e ha continuato l'avvicinamento alla gara con un'altra seduta di allenamento mattutina tra esercitazioni tecniche dedicate alla fase di non possesso, all'atteggiamento di squadra e alle combinazioni di gioco per la finalizzazione su cross. Buone notizie per Massimiliano Allegri, che recupera Leonardo Bonucci per la partita contro il Nantes: oggi il capitano ha lavorato regolarmente in gruppo.