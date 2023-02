Juve-Nantes, Pogba si rivede in gruppo. Ok Bonucci e Cuadrado

TORINO - E' scattata l'operazione Europa League. Paul Pogba ha svolto in gruppo la fase iniziale dell’allenamento alla vigilia di Juve-Nantes, quella aperta alla stampa. Con i compagni anche Juan Cuadrado, che ha recuperato dalla gastroenterite, e capitan Leo Bonucci, già in gruppo anche ieri. Max Allegri tiene alta la tensione alla vigilia, da qui può passare anche la qualificazione per la Champions League. Chi vince la manifestazione, infatti, passa alla sfida per la coppa dalle grandi orecchie e pure da testa di serie.. In un'annata contraddistinta dai guai giudiziari e dalla penalizzazione in campionato, può essere la via per la... "salvezza". Anche economica, della Juventus.