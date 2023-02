Spezia-Juventus, designato l'arbitro: i precedenti

L'Aia ha reso noto gli arbitri designati per il 23° turno del campionato di Serie A . La Juventus fa visita allo Spezia e la gara in programma domenica alle ore 18 sarà diretta da Federico La Penna di Roma 1 . Gli assistenti saranno Valeriano e Zingarelli con Santoro Quarto Uomo, Doveri al Var e Banti Avar.

Juventus e La Penna, i precedenti

L'arbitro La Penna ha già arbitrato 7 volte la Juventus nel campionato di Serie A, con statistiche positive per i bianconeri: 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. L'ultimo precedente della Vecchia Signora con l'arbitro Sezione AIA di Roma 1, però, è il brutto ko con la Fiorentina allo Stadium (0-3) nella stagione 2020/21 caratterizzato anche dall'espulsione di Cuadrado dopo 18 minuti dal fischio d'inizio. Tra Juve e La Penna anche un precedente in Coppa Italia, agli ottavi di finale a gennaio 2019, con la vittoria dei bianconeri in casa del Bologna per 2-0.