Buffon e il -15 Juve: “Masochismo o l’antipotere che vuole battere il potere?”

PARMA - Gigi Buffon ha rilasciato una lunga intervista alla Stampa sulla sua carriera e anche sui temi attuali del calcio italiano. Tra questi chiaramente la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze, commentata così dall'ex bianconero: "Aspetto che si completino gli iter giudiziari. Ma in caso di un'altra dura condanna nello spazio di diciassette anni, considerato che la Juve viene dipinta come il potere poiché vincente, non potrei non pormi una domanda: è il potere masochista che si auto-flagella e o è l'anti-potere che vuole battere il potere?".

Buffon e la sua longevità

Buffon, 45 anni, è ancora in campo protagonista con il suo Parma alla caccia della promozione in Serie A, queste le sue parole in merità alla sua longevità in campo: "Si va avanti se sostenuti da una buona condizione e si ha la capacità di crearsi un obiettivo che non diventi ossessione ma motivazione. Io ho scelto il ruolo migliore per poter rimandare l'approdo a un secondo mestiere. Il trucco? Credo sia unire alle doti che madre natura mi ha dato la capacità di uscire dall'ordinario, rigenerando energie, entusiasmo, sogni e voglia di raggiungerli. Forse mi ha aiutato essere un Acquario, dicono siamo sognatori".