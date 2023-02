Calvo: "Allegri centrale nel progetto Juve. Uefa? Non abbiamo paura. Pogba importante"

TORINO - A pochi minuti dal fischio d'inizio dell'andata del playoff di Europa League tra Juventus e Nantes, parla il Cfo bianconero, Francesco Calvo: "Abbiamo una lunga tradizione di stadio tutto esaurito qui all'Allianz Stadium, per cui ci fa estremamente piacere il supporto dei nostri tifosi, che danno energia alla squadra. Noi come gruppo, come squadra, siamo sempre stati compatti, per cui non abbiamo bisogno di ricompattarci. E' una serata importante e lo sappiamo". Ritorno in Europa per la Juventus, con Calvo che sulle possibili ripercussioni anche a livello Uefa dichiara: "Noi siamo in costante contatto con gli organismi di controllo della Uefa, per cui al momento non abbiamo paura, non abbiamo timore, abbiamo un dialogo continuo e non ci sono elementi che ci facciano preoccupare, anche perchè si deve prima concludere il percorso della giustizia sportiva in Italia, che è ancora lontano dal concludersi".

Calvo: "Allegri centrale nel progetto Juve"

Poi un commento sul lavoro di Allegri: "Ci siamo già espressi su di lui, è centrale nel nostro progetto e in questo momento specifico, in una stagione così difficile, il mister è il nostro punto di forza. Avere una persona così esperta e così calma a gestire una situazione complicata, è per noi un punto di forza e una fortuna, per cui siamo assolutamente allineati con lui nella quotidianità e siamo molto ottimisti per il futuro e per questa sera". Infine sul recupero di Pogba: "La posizione della società è che Pogba è stato un investimento molto importante per noi e di lungo periodo. E' un giocatore che ha molto carisma tecnico e anche caratteriale, per cui sarà molto importante nel momento in cui rientra. Si sta allenando con entusiasmo, ieri ha fatto l'allenamento, era in gruppo e trascina i propri compagni. Noi lo aspettimao con fiducia e sappiamo che con l'impegno che ci sta mettendo torna presto".

Calvo sul futuro e la Next Gen

A dopo le parole a Tv8, Calvo interviene a i microfoni di Dazn: "Prima di tutto un pensiero di vicinanza al calciatore del Nantes per la tragedia vissuta negli ultimi giorni. Questa sera c'è uno stadio pieno, abbiamo una tradizione di serate come queste. Siamo felici dei tifosi compatti attorno a noi. L'Europa League è sempre un obiettivo, le partite ad eliminazione diretta sono complicate, pensiamo alla partita di questa sera". Poi un passaggio sulla penalizzazione: "Come dirigenza abbiamo il dovere di vedere due classifiche, quella sul campo con 44 punti e poi c'è quella con 29 punti dove dobbiamo fare tanto perchè ci hanno tolto 15 punti ingiustamente", infine sul futuro societario e l'ingresso di ex di prestigio come Del Piero aggiunge: "Pessotto collega la prima suqadra alla Next Gen, è una figura importante. Per il futuro siamo una dirigenza nuova, siamo concentrati su questa stagione. Complimenti alla Next Gen per la finale di Coppa Italia".