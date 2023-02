Vlahovic e Chiesa, intesa da gol ed esultanza di coppia in Juventus-Nantes VIDEO

Ispirati dal lancio delizioso di Di Maria, Chiesa e Vlahovic hanno poi rifinito al meglio l'azione che ha portato all'1-0 della Juventus: il primo ha fornito l'assist ed il seocndo ha piazzato il pallone alle spalle del portiere del Nantes. La gioia incontenibile degli ex Fiorentina è esplosa in una esultanza di coppia in realtà già nel repertorio di Chiesa che però l'ha condivisa volentieri con il compagno di squadra serbo. Il gesto ampio del braccio e l'abbraccio seguente tra i due sono rimbalzati subito sui social dove i tifosi bianconeri hanno celebrato la grande intesa tra i due talenti.