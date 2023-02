Chiesa e l’incredibile occasione in Juventus-Nantes: traversa, riga, palo ma niente gol

TORINO - Un'occasione incredibile quella per Federico Chiesa nel match tra Juventus e Nantes in scena allo Stadium. Dopo il vantaggio firmato da Vlahovic nel primo tempo, su assist del numero 7 bianconero, è Blas a rimettere il punteggio in equilibrio nella ripresa. Subito dopo il pari dei francesi, per Chiesa è accaduto davvero di tutto: con la palla sul sinistro all'interno dell'area di rigore, l'esterno bianconero calcia secco in porta, trova una deviazione e la sfera prima pizzica la traversa, poi rimbalza sulla riga di porta, non riuscendo a sorpassarla per pochi centimetri, finendo sul palo. Niente gol e stupore di tutto lo Stadium e dello stesso Chiesa, pronto per correre ad esultare e rimasto incredulo a quanto successo sotto i suoi occhi.