Sfidava la Juve in Champions, ora “consegna” pizze: lo avete riconosciuto?

Dai campi di calcio al set di un film: Jari Litmanen , ex fantasista di Ajax , Barcellona e Liverpool , è apparso in un film finlandese per bambini nei panni di un rider italiano che consegna le pizze. L'ex numero 10 della Finlandia non è nuovo a questi ruoli: Litmanen aveva già girato, diversi anni fa, uno spot pubblicitario in patria atto a promuovere, insieme all’asso NHL Teemu Selanne , una famosa marca di patatine ora scomparsa. Bussa alla porta ed esordisce così: " Ciao bella, pizza numero 10: il Capitano..."

Litmanen e il precedente contro la Juve

Litmanen ha affrontato la Juventus in finale di Champions League nel 1996: in quell'occasione il finlandese rispose a Ravanelli firmando la rete pareggio dell'Ajax nella gara che vide i bianconeri alzare il trofeo per la seconda volta nella loro storia. Da quella data Litmanen fu accostato per ben due volte alla nostra Serie A: nel 1997 fu ad un passo dalla Roma di Carlos Bianchi, trattativa che si arenò presto perchè il presidente giallorosso decise di tenere Totti. Nel 2004, invece, il colpo di mercato lo stava mettendo a segno il Livorno: non se ne fece più nulla perchè al presidente Spinelli non convinceva la condizione fisica di un giocatore oramai a fine carriera.