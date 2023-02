Juve, voglia di tridente: da Montero a Allegri, la Primavera come i big. E Galeone diceva...

La Juventus "ricomincia da tre"

Citando il grande Massimo Troisi potremmo dire che la Juventus sta cercando di "ricominciare da tre". Tre, che è anche il numero perfetto, come quello dei suoi fuoriclasse in attacco. Contro il Nantes, a prescindere dal risultato (qui le pagelle), Allegri ha avuto la prima conferma: possono coesistere. Il primo gol di Vlahovic è nato proprio da un corridoio illuminante di Di Maria per la corsa di Chiesa, che da altruista ha servito su un piatto d'argento il pallone al serbo. Certo, poi bisogna anche correre all'indetro. Ed ecco che "disponibilità" diventa la seconda parola chiave, anzi direttamente la chiave di volta nello spartito bianconero. Anche in Primavera Montero sta lavorando sull'attacco, che nel corso della stagione gli ha regalato diverse soddisfazioni. Di certo i gol non mancano: ben 45 in 19 giornate, quasi tre a partita. Il diamante è Yildiz, che rappresenta sia il Chiesa sia il Di Maria: velocità, tecnica e dribbling. A differenza della prima squadra però, l'allenatore dell'U19 ha provato a far coesistere due punte: Turco e Mancini, con il secondo chiamato a fare il lavoro "alla Mandzukic", partendo dall'esterno e accentrandosi. L'alternativa sarebbe avanzare Hasa, tra i migliori da inizio stagione. Il numero 10 della Juve U19 spicca per rapidità e spesso viene utilizzato a tutta fascia. Ha realizzato quattro gol e tre assist e la sua duttilità può fare la differenza. Qualità, equilibrio e gol, in casa Juventus si lavora per far diventare il tridente un'abitudine e non un eccezione.