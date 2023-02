Juve, Locatelli incredibile: salta il derby, giallo con lo Spezia dopo 20 secondi

Primi venti secondi di gioco contro lo Spezia e arriva già la prima brutta notizia per la Juventus: Manuel Locatelli salterà il derby contro il Torino, in programma per il 28 febbraio alle 20:45. Il centrocampista bianconero, partito titolare dopo la panchina contro il Nantes in Europa League, si è fatto ammonire dall'arbitro La Penna dopo soli 19 secondi per aver commesso fallo su Bourabia: il numero 5 della Juve era diffidato e dunque non ci sarà per il Derby della Mole. Non una buona notizia per Allegri che in mezzo al campo deve già rinunciare all'infortunato Miretti.