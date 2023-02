Kostic altro assist per la Juve: meglio di lui solo due in Serie A

SPEZIA - Ancora un gioiello per un compagno, il sesto in Serie A: Filip Kostic continua a sfornare assist per la Juventus e anche contro lo Spezia si è reso protagonista. Nella rete del vantaggio bianconero, l'esterno serbo ha servito alla perfezione Kean che in girata è riuscito a battere Marchetti, sbloccando il risultato al Picco. Per Kostic arriva il sesto assist in campionato che vuol dire 3° posto nella classifica degli assistman. Davanti al 17 della Juventus solo Milinkovic-Savic, a quota 8, e Kvarastkhelia a 9.