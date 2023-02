Juve, Allegri elogia Di Maria e avverte: "Col Nantes è una finale"

LA SPEZIA - Terzo successo di fila in campionato, dopo il pari in Europa League contro il Nantes, riparte la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero commenta così, ai micorofoni di Dazn, al termine della gara la vittoria per 2-0 in trasferta al Picco: "Brutto primo tempo, secondo bene. Angel ha dato serenità alla squadra, nel gestire la palla è stroardinario. Paradossalmente abbiamo subito più tiri in porta questa sera che giovedì. Bisogna fare i complimenti a Perin per le parate sulle occasioni avversarie. Al momento abbiamo fatto 47 punti, e bisogna continuare su questa strada in classifica siamo saliti a quota 32 al settimo posto". Allegri prosegue nell'analisi: "Giocare qui non è mai semplice, forse c'era anche stanchezza. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, nel primo tempo abbiamo concesso poco, ma se fai tanti errori tecnici è normale. Contro lo Spezia hano avuto difficoltà tutte le grandi squadre. Non mi aspettavo la difesa a 4 dello Spezia, ma noi dobbiamo migliorare nell'aspetto tecnico, siamo frettolosi, isterici invece dobbiamo stare più tranquilli quando abbiamo la palla tra i piedi, soprattutto nei passaggi perchè le qualità ci sono".

Allegri: "Con il Nantes è una finale" "Bonucci era giusto rientrasse con una vittoria, è il capitano e si sta rimettendo apposto, nel finale di stagione servono tutti a disposizione". Queste le parole di Allegri sul ritorno in campo del difensore bianconero, mentre sul duo Vlahovic-Kean dichiara: "Era la prima volta che giocavano insieme, difettiamo nell'attaccare la profondità, delle volte attacchiamo tutti e due o tutti e due incontro, in quelle situazioni bisogna essere bravi, uno a venire incontro e uno ad andare lungo. Ha fatto un bel gol Kean, Vlahovic ha fatto bene". Poi l'elogio per Di Maria, protagonista del successo della Juve: "Avete mai visto i campioni avere fretta o essere agitati nell'avere la palla tra i piedi? Io no e ho avuto la fortuna di allenare tanti grandi campioni, bisogna tutti raggiungere la tranquillità perchè è una questione mentale". E sul ritorno del palyoff di Europa League, Allegri aggiunge: "Col Nantes è una finale, giovedì abbiamo creato tanto e preso gol per un contropiede. Sappiamo che possiamo passare il turno, ma non sarà facile". Infine chiude con una battuta, tornando sul 'corto muso': "Il nipotino mi ha già scritto che era contento che abbiamo vinto 2-0".