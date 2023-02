Spezia-Juventus, per Kostic insulti razzisti allo stadio VIDEO

LA SPEZIA - Suo l'assist per Kean in occasione del vantaggio della Juve: Filip Kostic continua a forinre cioccolatini per i compagni e Allegri si gode il suo esterno di centrocampo. Contro lo Spezia un'altra prestazione convincente con il tecnico bianconero che gli ha concesso 10' minuti di riposo, cambiandolo con Iling Junior al minuto 81, per preservarlo in vista della sfida di Europa League contro il Nantes. Al momento della sostituzione è accaduto però un episodio spiacevole, al quale Kostic ha saputo rispondere da grande campione. Passando sotto la curva dei tifosi liguri, il serbo è stato vittima di attacchi razziali e discriminatori da parte di alcuni presenti allo stadio ai quali ha mostrato prima la mano, chiedendo di continuare, poi un pollice di approvazione.