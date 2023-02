Juve, Milik c'è: messaggio social e reazioni di fidanzata, fan e compagni

TORINO - Arkadiusz Milik sta per tornare! L'attaccante della Juventus ha condiviso un post e una lunga storia Instagram sul profilo personale: in entrambe le pubblicazioni lavora in palestra e lancia un messaggio chiaro: "La passione e l'impegno battono sempre il talento". L'ex Napoli in questa sua prima stagione in maglia Juve ha realizzato ad oggi 8 gol in 23 presenze rivelandosi più volte uomo chiave nelle vittorie bianconere. A sottolineare l'importanza del giocatore polacco i tanti commenti dei tifosi bianconeri che invocano il ritorno in campo dell'attaccante. Non mancano i "like" dei compagni di squadra: i primi sono quelli del collega di reparto Dusan Vlahovic e di Filip Kostic. Anche la compagna di Milik, Agata Sieramska, carica il fidanzato scrivendo: "Ti aspettiamo", con un cuore bianco e uno nero.