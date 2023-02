Di Maria e il futuro ancora alla Juve: il Fideo e i tifosi ora aspettano una chiamata

TORINO - L'Angel custode della Juventus ci ha messo lo zampino a La Spezia, nel momento di massima spinta degli avversari: la legge di Di Maria colpisce. E adesso i tifosi si aspettano un Fideo decisivo anche a Nantes, in Europa League: dopo il pericoloso pareggio del match di andata, con rimpianti e polemiche arbitrali, la strada per gli ottavi passa inesorabilmente dai piedi del campione del mondo. Un fuoriclasse che, quando sta bene e una volta inseritosi nel contesto, sta progressivamente prendendo per mano la Juventus in una stagione travagliata. Ma il club rischia di perderlo, perché in estate la decisione di entrambe le parti era convogliata su un accordo annuale: nella testa del Fideo, del resto, c’era l’idea di chiudere la carriera al Rosario Central e quindi aveva deciso di non legarsi troppo a lungo. E la società, pur di averlo, lo aveva accontentato, nonostante la rinuncia ai benefici fiscali derivanti dal decreto crescita.