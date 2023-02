Occhio Juve: il Nantes ci crede! Sarà una bolgia alla Beaujoire

NANTES - Fa freddo e piove, ma il clima calcistico è rovente a Nantes e lo sarà ancora di più nel giorno della partita, quando i gialloverdi proveranno a ritagliarsi uno spazio nella storia del club: sconfiggere per la prima volta una squadra italiana. La Juventus è avvisata e il tecnico dei francesi Kombouaré è stato chiaro : c'è una possibilità, anche se i bianconeri restano favoriti anche dopo il match di andata. Perché, per usare le parole del tecnico, «ha grandi campioni che possono risolvere la partita da soli, come Di Maria . Speriamo che stavolti giochi peggio dell'andata...». Ma ha anche «grandi pressioni» la Juventus: perché in fin dei conti il Nantes non ha niente da perdere.

Niente calcoli

Allo stadio della Beaujoire ci saranno oltre 30 mila spettatori, pronti a prendere per mano Blas e compagni. Il Nantes respira l'aria frizzante del grande colpo in Europa League: non ci sarà Chiesa tra i bianconeri e questa è un'assenza sicuramente pesante per Allegri che perderà un'arma fondamentale per spaccare la partita e per sfruttare gli eventuali spazi che si apriranno, pensando anche alla possibilità di andare ai supplementari. Ma Kombouaré non pensa a fare calcoli: «Cerchiamo di segnare più gol possibili, senza pensare ai rigori...», ha detto. La Juve è avvisata.