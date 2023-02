Nantes-Juventus, Allegri: conferenza stampa in diretta

NANTES (Francia) - Un match da dentro o fuori dopo l'1-1 dell'andata a Torino, una vera e propria finale come l'ha definita Massimiliano Allegri che alla vigilia della sfida di ritorno del playoff di Europa League parla dallo Stade de la Beaujoire di Nantes. Conferenza stampa per il tecnico bianconero che dopo aver ascoltato il collega Kombouarè e diramato la lista dei convocati per il delicato match, ha l'occasione di rispondere alle domande dei giornalisti in vista dell'appuntamento europeo.

Nantes-Juve, Allegri: la conferenza stampa

Tra poco le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del ritorno del playoff di Europa League tra Nantes e Juventus. Prima il One to One ai microfoni di Sky dove il tecnico bianconero presenta la gara: "Partita che per noi è molto importante perchè ci giochiamo il passaggio del turno. Negli ultimi annila Juvetuts è sempre stata eliminata agli ottavi, quindi è una serata importante. Vogliamo passare il turno contro una squadra che in casa sarà spinta dal pubblico. E' una gara secca, da 50 e 50, dobbiamo pensare che la gara potrà andare anche ai supplementari". Sugli assenti commenta: "Chiesa non c'è, cercheremo una soluzione, ma i ragazzi sono sereni e conscono l'importanza di questa partita. Federico ha un affaticamento, normale che capita ad un giocatore che per 10 mesi è stato fermo, è rientrato, ha fatto 2 gare di seguito. E' normale che arrivino affaticamenti, dolori. Non serviva rischiarlo. Ieri Pogba ha fatto 30 minuti di partitella a tutto campo ed è andato bene. oggi il ginocchio bene, vediamo nei prossimi giorni. Almeno per avere un cabmio in più".

