Juve, il retroscena di Del Piero: "Ferguson mi voleva al Manchester United"

Durante il "Champions League Show", Alessandro Del Piero ha raccontato un aneddoto legato all'ex tecnico del Manchester United, Sir Alex Ferguson. L'ex allenatore dei Red Devils lo voleva con sè allo United "sia prima del 2000, ma anche dopo" come dichiarato dall'ex capitano della Juventus che sulla vicenda ha comunque mantenuto un certo riserbo non rispondendo più ad altre domande. Del Piero affrontò diverse volte lo United: ad Old Trafford rubò la scena nell'ottobre del 1997 quando segnò il gol del momentaneo vantaggio della Juve mettendo a sedere con una finta Schmeichel prima di depositare il pallone in rete. Quella gara finì con la sconfitta dei bianconeri per 3-2.