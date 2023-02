Nantes-Juve, Calvo: "Come una finale". E su Pogba e ricorso al Coni...

NANTES (Francia) - Una vera e propria finale per la Juventus che sul campo del Nantes si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata non può sbagliare la formazione di Allegri, a ricordarlo è anche il Chief Football Officer bianconero, Francesco Calvo che a pochi minuti dal fischio d'inizio ha dichiarato: "Bisogna affrontare questa partita come una finale. La stagione si costruisce partita su partita vittoria su vittoria, noi della Juve siamo condannati alla vittoria e per questo sappiamo cosa vuol dire giocare questo tipo di partite". Un messaggio chiaro quello del dirigente della Juventus che conosce l'importanza del match in terra francese con l'obiettivo di proseguire il cammino il più a lungo possibile nella seconda competizione europea.