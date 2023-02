Juve, Di Maria 2.0: da Allegri a Pessotto, le trattative per il rinnovo sono già iniziate

TORINO - Le parole di Gianluca Pessotto, a margine dei sorteggi degli ottavi di Europa League, non possono passare inosservate. Non per il significato che hanno, men che meno per il contesto (internazionale) in cui son state pronunciate. Trattasi di prima e importante - tanto più perché pubblica - mossa bianconera in vista di un possibile prolungamento di contratto ad Angel Di Maria .

Allegramente

Già Massimiliano Allegri, in conferenza dopo Nantes-Juventus, aveva sottolineato che «un campione così è un valore aggiunto, vederlo giocare è un piacere, godiamocelo». Pur restando più vago sul futuro («Non so cosa accadrà»). Il fatto che la società, appunto per bocca d Pessotto, abbia alzato la posta a così poche ore di distanza, non è un dettaglio di poco conto. E non è un dettaglio il fatto che Pessotto abbia sottolineato l’importanza di vincere qualcosa di importante. Ergo, di conseguenza, assicurarsi la partecipazione ad una competizione europea l’anno prossimo: vuoi alla Champions League passando per un trionfo in Europa League; vuoi all’Europa League passando per la vittoria della Coppa Italia (o il posizionamento in campionato).