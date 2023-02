Juventus, Pogba pronto al rientro: il post sui social carica i tifosi

TORINO - La Juventus è al lavoro in vista del derby contro il Torino in scena martedì (ore 20:45) tra le mura dello Stadium. Giorni importanti per Massimiliano Allegri soprattutto a livello d'infermeria: Federico Chiesa e Paul Pogba infatti si sono allenati in gruppo con il francese che ha scaldato gli animi dei tifosi bianconeri. Sui social l'ex United ha pubblicato un video di lui in allenamento con una didascalia semplice ma molto chiara: "Nel mio elemento" ad indicare la ritrovata condizione dopo l'ennesimo stop.