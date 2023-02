Juve, Milik nuovi controlli al J Medical: Allegri lo aspetta

Milik, nuovi accertamenti al J Medical

L'attaccante polacco è dunque fermo da quasi un mese e adesso spera di ricevere buone notizie, per avere l'ok al rientro graduale e lavorare così insieme al resto del gruppo. La stessa cosa che aspetta il tecnico Allegri, per avere un'alternativa in più in attacco a Vlahovic e Kean.