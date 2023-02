Juve Women, che guaio per Montemurro: Rosucci e il Mondiale, le ipotesi

TORINO - «Va valutata bene, è stata sfortunata»: così Joe Montemurro a caldo sull’infortunio di Martina Rosucci nel corso della partita tra le Women della Juventus e il Parma, in conseguenza di uno scontro con un'avversaria. Il giorno dopo la calciatrice bianconera si è recata al J|Medical per sottoporsi agli esami del caso al ginocchio e il fatto di vederla entrare da sola sulle proprie gambe, seppur claudicante, aveva lasciato una porticina aperta alla speranza che non si trattasse di nulla di grave. L’esito degli accertamenti, al contrario, purtroppo parla chiarissimo.