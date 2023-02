Juve-Toro, il derby di Cuadrado: ancora gol, e che esultanza VIDEO

L'esultanza di Cuadrado

Per celebrare una rete così importante, in quello che sarà il suo ultimo derby della Mole della carriera, Cuadrado ha deciso di esibirsi in un balletto che ha fatto impazzire tutti i tifosi della Vecchia Signora. Un'esultanza come sempre particolare e molto divertente che ha infiammato ancora di più la stracittadina torinese.