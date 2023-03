Juventus-Torino, Allegri e la benzina verde

TORINO - Nel calcio, ancor più che in altre situazioni, amici-lavoro-famiglia, togliersi le etichette è un’operazione complicata, molto difficile. Perchè quando qualcuno o più di uno cominciano a darti un soprannome che indica qualcosa o rimanda a una situazione particolare, poi diventa durissima far tornare indietro il tutto. Ieri, l’operazione è riuscita a Massimiliano Allegri, con una allegrata destinata a strappargli di dosso, almeno parzialmente, quell’adesivo su cui c’è scritto con caratteri fluorescenti e stampatello “No ai giovani”. Già, perchè il Signor Max, disperato ma soprattutto stufo del Paredes a due all’ora del dopo Mondiale, lo ha spedito in panchina, con Locatelli squalificato, per far debuttare il giovanissimo Barrenechea, argentino come Leandro ma, a 21 anni, animato da tutt’altro spirito. Dopo le frasi a caldo in tv sul gioiellino argentino della Next Gen, «Enzo Barrenechea ha fatto veramente una buona partita, con grande tranquillità e serenità, può solamente che migliorare», questo il suo commento più articolato in conferenza stampa. «Barrenechea arriva dalla Under 23 come Soulè, Iling, Miretti e Fagioli e fanno parte della prima squadra. Davanti alla difesa ha giocato bene, sono contento per quello che ha fatto, mi spiace per Paredes che non ha giocato ma io devo fare il bene della squadra. Comunque ci sarà spazio in futuro per tutti».