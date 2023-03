Juventus, Fagioli-Pogba: doppia foto e dedica dopo il ritorno

La Juventus batte 4-2 il Torino e conquista il derby della Mole del 24° turno di Serie A, agganciando il Bologna a quota 35 punti in classifica. Grandi festeggiamenti in casa bianconera per la vittoria contro i granata. Tra questi anche quelli di Nicolò Fagioli , che ha festeggiato il successo nel derby sui social condividendo una foto della partita con il messaggio: "TORINO ERA E …. ?" con delle striscie bianconere.

Fagioli, doppia foto per il ritorno di Pogba

Nel secondo tempo del derby c'è stato spazio anche per l'esordio stagionale di Paul Pogba, entrato in campo a poco più di venti minuti dal 90' e acclamato dall'Allianz Stadium. Fagioli non ha nascosto la sua felicità per il ritorno in campo del francese nelle interviste post partita e poi ha anche condiviso due foto su Instagram Stories: una che lo ritrae nello spogliatoio con Pogba e la scritta "Bentornato fenomeno" con un cuore rosso e poi una doppia foto con, nell'immagine di sopra, lui da bambino in un vecchio selfie con il francese e, sotto, con i due centrocampisti bianconeri in uno scatto 'attuale' nel post partita contro il Torino.