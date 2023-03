La Juve-Torino di Barrenechea: lo stupore, i consigli e l’esempio Next Gen

Barrenechea e l'emozione di giocare la prima da titolare in un derby con la maglia della Juve

In un'intervista a JTV il ventunenne argentino ha spiegato: "È un giorno che ricorderò per tutta la vita perché è stato il giorno del il mio debutto in Serie A, quello che avevo sempre sognato. Avevo già esordito in Champions League (all'Allianz Stadium manciata di minuti contro il PSG, nrd), ma farlo anche in A è stato molto bello. Un derby tutti sanno cosa significa in questa città e come viene vissuto. Non l’ho potuto giocare con la Primavera e riuscirci in prima squadra è stato molto bello".