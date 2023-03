Ricorso Juve, i tempi del processo. E sarà a porte aperte

TORINO - Una regola esatta non c’è. Ma la ragione fa pensare che entro il termine di un mese, con il deposito del ricorso da parte del pool dei legali della Juventus al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni arrivato nella giornata di ieri, si avrà il processo e di conseguenza il verdetto dell’ultimo grado della giustizia sportiva sulla penalità di 15 punti comminata dalla Corte Federale d’Appello ai bianconeri. Il massimo organo giudicante, infatti, deciderà nelle prossime ore chi si occuperà di questa materia così delicata, sulla quale si poseranno inevitabilmente gli occhi di tutti gli appassionati di calcio nelle prossime settimane.

Sezioni unite

La soluzione più probabile, al momento, è che a valutare il caso sarà il Collegio a sezione unite, ovvero con i presidenti delle quattro sezioni giudicanti più il presidente del Collegio stesso, ovvero Gabriella Palmieri Sandulli. Intorno al 1° aprile, quindi, si dovrebbe celebrare il processo, che vedrà da una parte la Procura federale - nella persona di Giuseppe Chinè o un suo delegato - e dall’altra il pool di legali juventini, dunque gli avvocati Bellacosa, Sangiorgio, Clarizia e Paolantonio. Il dibattito dovrebbe esaurirsi nell’arco della giornata e la sentenza potrebbe arrivare nel corso della stessa data, anche se non si può escludere una modalità differente, dunque la decisione di prendersi qualche giorno di tempo in più per valutare.