Juve-Toro 4-2, la prima volta in A per Allegri in questa stagione: ecco perché

La vittoria nel derby, che è valsa oltre ai 3 punti anche il controsorpasso sul Bologna al settimo posto, ha rilanciato la Juventus verso le zone nobili della classifica. Il quarto posto Champions, momentaneamente occupato dalla Lazio di Maurizio Sarri, è distante 10 punti, ampiamente alla portata di una squadra come quella bianconera, al netto della penalizzazione di 15 punti. Il dato che emerge dopo la partita di ieri sera sorprende perché la vittoria è arrivata in rimonta, dopo aver subito gol. Nelle 14 partite precedenti prima di incontrare il Torino, Szczesny e compagni avevano sempre trionfato senza subire gol, seguendo il tormentone allegriano del "corto muso". Il derby della Mole, oltre a lasciarci questa statistica non indifferente, che fa della Juventus la seconda miglior difesa dietro solo al Napoli, ci dice anche che è la seconda partita stagionale in cui la Vecchia Signora ha siglato 4 reti (la prima è stata contro l'Empoli, battuto per 4-0).