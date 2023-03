La Juve, Cuadrado le divertenti confessioni: dal passaporto di Matuidi ai meme di Fagioli

Juan Cuadrado , dopo la brillante prestazione di ieri sera nel derby di Torino dove è andato anche a segno, è stato il protagonista di un video dove ha risposto a 21 domande sulla sua vita da calciatore dentro e fuori dal campo. Il terzino colombiano ha iniziato così l'intervista: "Il mio gol più bello? Quello al Bayern" per poi dichiarare che la sua fonte d'ispirazione da ragazzo è stato Ronaldo il brasiliano ex Inter e Real Madrid . E il suo posto preferito per fare le vacanze? Ovviamente la spiaggia, magari con il Sudafrica come meta. Ritornando al mondo del calcio, ha ricordato un gol all'ultimo minuto segnato alla Fiorentina ma preferirebbe concludere una partita con una tripletta.

Gli aneddoti su Matuidi e Fagioli

Durante l'intervista, Cuadrado ha ricordato anche un suo ex compagno di squadra, Blaise Matuidi, reo di essere arrivato in aeroporto per poi rendersi conto di aver dimenticato a casa il passaporto. "Il kit preferito indossato nella Juve? La maglia dei 120 anni mentre il ricordo più bello che ho nella Juve è quello di quando siamo stati campioni". Alla domanda su quale giocatore lo impressiona di più, il colombiano ha fatto il nome di Vlahovic per poi nominare Perin come il giocatore che veste meglio. Cuadrado chiude l'intervista parlando di Pogba e Fagioli: il primo eletto come compagno più divertente mentre il secondo ha ricevuto una doppia mensione, sia come giocatore più scarso a Fifa che come colui che manda più meme sui gruppi di Whatsapp.